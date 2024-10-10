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Лига наций. Армения Петракова спаслась в матче с Фарерами, Гибралтар добыл историческую победу над Сан-Марино
Стартовал октябрьский отрезок Лиги наций
Фото: ffa.am
В четверг, 10 октября, в Европе стартовал октябрьский отрезок в
В одном из сегодняшних поединков в группе С4 Армения, которую возглавляет украинец Александр Петраков, на выезде играла с Фарерами.
Поединок закончился вничью 2:2, причем армяне отыгрались уже в компенсированное ко второму тайму время.
Ну а в группе D1 Гибралтар принимал Сан-Марино и в супербоевом матче (11 желтых на две команды) вырвал минимальную победу 1:0.
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Это вторая победа Гибралтара в матчах под эгидой УЕФА и первая - в официальных (не товарищеских матчах).
Фарерские острова – Армения 2:2
Голы: Бенжаминсен (37), Бьярталид (85) – Селларян (44), Манвелян (90+4)
Гибралтар – Сан-Марино 1:0
Гол: Бритто (62)
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