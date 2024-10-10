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Лига наций. Армения Петракова спаслась в матче с Фарерами, Гибралтар добыл историческую победу над Сан-Марино

Лига наций УЕФА
Обновлено

Стартовал октябрьский отрезок Лиги наций

Лига наций. Армения Петракова спаслась в матче с Фарерами, Гибралтар добыл историческую победу над Сан-Марино

Фото: ffa.am

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 10 октября, в Европе стартовал октябрьский отрезок в Лиге наций.

В одном из сегодняшних поединков в группе С4 Армения, которую возглавляет украинец Александр Петраков, на выезде играла с Фарерами.

Поединок закончился вничью 2:2, причем армяне отыгрались уже в компенсированное ко второму тайму время.

Ну а в группе D1 Гибралтар принимал Сан-Марино и в супербоевом матче (11 желтых на две команды) вырвал минимальную победу 1:0.

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Это вторая победа Гибралтара в матчах под эгидой УЕФА и первая - в официальных (не товарищеских матчах).

Фарерские острова – Армения 2:2

Голы: Бенжаминсен (37), Бьярталид (85) – Селларян (44), Манвелян (90+4)

Гибралтар – Сан-Марино 1:0

Гол: Бритто (62)

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Армения Сан-Марино Фарерские острова Александр Петраков Гибралтар
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
11.10.2024 в 00:02
Петраков чуть не облопошился..
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2
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.10.2024 в 00:02
Петраков чуть не облопошился..
Ответить
0
2

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