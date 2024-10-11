Соперники Украины. Чехия – Албания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024

Лига наций, третий тур

Дивизион B, группа 1

11 октября, 21:45. "Epet Arena" (Прага)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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В прошлом месяце Албания на этой же арене победила Украину. Несколькими днями позже "сине-желтые" также в Праге, но на другом стадионе, уступили чехам. Теперь обидчики подопечных Реброва сойдутся в очной встрече параллельно поединку Украина – Грузия.

Новости Чехии

Иван Гашек перед последним матчем своих подопечных заявлял, что в случае негативного результата покинет команду. В итоге его команда победила Украину и сейчас Гашек готовит чехов к октябрьским матчам Лиги наций. Но встреча для “сине-желтых” складывалась очень плохо. Особенно в плане завершения атак. Этим и воспользовались чехи, которые кроме единственных реальных моментов впереди (дубль Шульца) забили еще и гол с не очень уверенного пенальти. Но в истории останется только результат. 3:2 и три очка в таблицу.

И сейчас – это пока все. Три балла в активе чехов. В первом туре Лиги наций они проиграли в гостях Грузии 1:4. Это был полный провал. Практически ноль креатива в атаке. Грузины позволили что-то создать только при счете 4:0. Потому и гол престижа все же удалось забить на 80 минуте. Но это все, что смогли чехи. Достаточно нестабильная сейчас сборная. И больше со знаком минус.

Кадры хозяев

Звезды – Соучек, Цоуфал, Крейчи, Гложек, Шик – на месте. Также в составе многие представители внутреннего чемпионата, которые действительно показывают хорошую игру, а не вызываются, потому что раньше их привыкли вызывать. Однако если Гашек захочет посадить на скамью Гложека и Шика – как он это сделал в матче против Украины – он это сделает. Авторитетов здесь нет. Разве что Соучек.

Новости Албании

"Красно-черные" имеют зеркальные результаты, как у чехов. Только счета немного скромнее. В прошлом туре албанцы дома проиграли Грузии. После перерыва подопечные Силвинью начали пропускать все больше и больше атак соперника, и в конце концов пришел логический гол от полузащитника "Леванте" Кочорашвили. Очень серьезный соперник ждет сегодня Украину. Текущий лидер группы.

Именно о “сине-желтых”... Подопечные Реброва в номинально домашнем поединке в той же Праге первыми забили албанцам. Этот матч очень напоминал встречу против Румынии на Евро-2024. Только Албания, в отличие от Румынии, не реализовала все свои моменты и не наказала подопечных Реброва за все ошибки. И сама допустила их, когда забивал Конопля на старте второго тайма. Но потом Албания забила дважды и выиграла матч. И уже при преимуществе в счете очень мало шансов давала сопернику его сравнять.

Кадры гостей

Не сыграет нападающий Рэй Манай, который выходил в старте в двух предыдущих встречах. Против Украины даже ассист оформил. Остальные футболисты – на месте. К игре Албания подходит практически оптимальным составом.

Последние пять матчей Чехии и Албании

Последние пять встреч хозяев

10.09. Чехия – Украина 3:2 (Лига наций)

07.09. Грузия – Чехия 4:1 (Лига наций)

26.06. Чехия – Турция 1:2 (Евро-2024)

22.06. Грузия – Чехия 1:1 (Евро-2024)

18.06. Португалия – Чехия 2:1 (Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

10.09. Албания – Грузия 0:1 (Лига наций)

07.09. Украина – Албания 1:2 (Лига наций)

24.06. Албания – Испания 0:1 (Евро-2024)

19.06. Хорватия – Албания 2:2 (Евро-2024)

15.06. Италия – Албания 2:1 (Евро-2024)

Личные встречи между командами

12.10.2023. Албания – Чехия 3:0 (Отбор на Евро-2024)

07.09.2023. Чехия – Албания 1:1 (Отбор на Евро-2024)

08.06.2021. Чехия – Албания 3:1 (ТМ)

Турнирная таблица группы 1

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Грузия 2 2 0 0 5-1 6 2 Албания 2 1 0 1 2-2 3 3 Чехия 2 1 0 1 4-6 3 4 Украина 2 0 0 2 3-5 0

Ставки и коэффициенты на матч Чехия – Албания

Прогноз матча Чехия – Албания от UA-Football

Чехи откровенно провалили прошлое Евро и не вышли из группы с Португалией и середнячками Турцией и Грузией. Албанцы показали характер в квартете смерти против Италии, Испании и Хорватии. В сентябре сценарий их матчей примерно продолжился. Однако букмекеры все равно предпочитают Чехию. Потому можно сыграть на этом. Прогноз: Албания не проиграет (Кф 2,2).