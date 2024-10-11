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Соперники Украины. Чехия – Албания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
Букмекеры очень верят в победу хозяев
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Лига наций, третий тур
Дивизион B, группа 1
11 октября, 21:45. "Epet Arena" (Прага)
Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В прошлом месяце Албания на этой же арене победила Украину. Несколькими днями позже "сине-желтые" также в Праге, но на другом стадионе, уступили чехам. Теперь обидчики подопечных Реброва сойдутся в очной встрече параллельно поединку Украина – Грузия.
Новости Чехии
Иван Гашек перед последним матчем своих подопечных заявлял, что в случае негативного результата покинет команду. В итоге его команда победила Украину и сейчас Гашек готовит чехов к октябрьским матчам Лиги наций. Но встреча для “сине-желтых” складывалась очень плохо. Особенно в плане завершения атак. Этим и воспользовались чехи, которые кроме единственных реальных моментов впереди (дубль Шульца) забили еще и гол с не очень уверенного пенальти. Но в истории останется только результат. 3:2 и три очка в таблицу.
И сейчас – это пока все. Три балла в активе чехов. В первом туре Лиги наций они проиграли в гостях Грузии 1:4. Это был полный провал. Практически ноль креатива в атаке. Грузины позволили что-то создать только при счете 4:0. Потому и гол престижа все же удалось забить на 80 минуте. Но это все, что смогли чехи. Достаточно нестабильная сейчас сборная. И больше со знаком минус.
Кадры хозяев
Звезды – Соучек, Цоуфал, Крейчи, Гложек, Шик – на месте. Также в составе многие представители внутреннего чемпионата, которые действительно показывают хорошую игру, а не вызываются, потому что раньше их привыкли вызывать. Однако если Гашек захочет посадить на скамью Гложека и Шика – как он это сделал в матче против Украины – он это сделает. Авторитетов здесь нет. Разве что Соучек.
Новости Албании
"Красно-черные" имеют зеркальные результаты, как у чехов. Только счета немного скромнее. В прошлом туре албанцы дома проиграли Грузии. После перерыва подопечные Силвинью начали пропускать все больше и больше атак соперника, и в конце концов пришел логический гол от полузащитника "Леванте" Кочорашвили. Очень серьезный соперник ждет сегодня Украину. Текущий лидер группы.
Именно о “сине-желтых”... Подопечные Реброва в номинально домашнем поединке в той же Праге первыми забили албанцам. Этот матч очень напоминал встречу против Румынии на Евро-2024. Только Албания, в отличие от Румынии, не реализовала все свои моменты и не наказала подопечных Реброва за все ошибки. И сама допустила их, когда забивал Конопля на старте второго тайма. Но потом Албания забила дважды и выиграла матч. И уже при преимуществе в счете очень мало шансов давала сопернику его сравнять.
Кадры гостей
Не сыграет нападающий Рэй Манай, который выходил в старте в двух предыдущих встречах. Против Украины даже ассист оформил. Остальные футболисты – на месте. К игре Албания подходит практически оптимальным составом.
Последние пять матчей Чехии и Албании
Последние пять встреч хозяев
- 10.09. Чехия – Украина 3:2 (Лига наций)
- 07.09. Грузия – Чехия 4:1 (Лига наций)
- 26.06. Чехия – Турция 1:2 (Евро-2024)
- 22.06. Грузия – Чехия 1:1 (Евро-2024)
- 18.06. Португалия – Чехия 2:1 (Евро-2024)
Последние пять встреч гостей
- 10.09. Албания – Грузия 0:1 (Лига наций)
- 07.09. Украина – Албания 1:2 (Лига наций)
- 24.06. Албания – Испания 0:1 (Евро-2024)
- 19.06. Хорватия – Албания 2:2 (Евро-2024)
- 15.06. Италия – Албания 2:1 (Евро-2024)
Личные встречи между командами
12.10.2023. Албания – Чехия 3:0 (Отбор на Евро-2024)
07.09.2023. Чехия – Албания 1:1 (Отбор на Евро-2024)
08.06.2021. Чехия – Албания 3:1 (ТМ)
Турнирная таблица группы 1
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
Грузия
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2
|
Албания
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|
Чехия
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|4
|
Украина
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
Ставки и коэффициенты на матч Чехия – Албания
Прогноз матча Чехия – Албания от UA-Football
Чехи откровенно провалили прошлое Евро и не вышли из группы с Португалией и середнячками Турцией и Грузией. Албанцы показали характер в квартете смерти против Италии, Испании и Хорватии. В сентябре сценарий их матчей примерно продолжился. Однако букмекеры все равно предпочитают Чехию. Потому можно сыграть на этом. Прогноз: Албания не проиграет (Кф 2,2).
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