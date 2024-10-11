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Сегодня мы выиграли и не хотим праздновать. Просто нет слов - Павлидис посвятил победу над Англией Джорджу Балдоку
Это очень обидная потеря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Греции сотворила настоящую сенсацию и переиграла Англию на выезде со счетом 1:2. Впрочем, это событие было омрачено сообщением о смерти игрока "эллинов" Джорджа Балдока, которого нашли мертвым в бассейне своего дома. Автор победного дубля греков Вангелис Павлидис посвятил победу над англичанами своему партнеру по сборной.
"Это был очень особенный день и матч для нас. Наши мысли с Джорджем. Мы профессионалы и должны были сыграть этот матч. Сегодня мы отдали за него душу. Сегодня не тот день, чтобы говорить о футболе. Он был частью нашей команды. Нам будет его очень не хватать. Также пожелать силы его семье и не говорить о футболе. Весь день был оцепенелый. Сегодня мы выиграли и не хотим праздновать. Просто нет слов", - заявил Павлидис.
Добавим, что следующий матч Греция сыграет 13 октября дома против Ирландии.
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