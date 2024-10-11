Гости спасаются на 90+3 минуте. Фарерские острова – Армения 2:2. Обзор матча и видео голов

Армения создала достаточно возможностей, чтобы заработать полноценные 3 очка в этой встрече. Команда нанесла 20 ударов, но только 6 из них попали в створ. Хозяева в обоих случаях выходили вперед. На 86-й минуте на поле появился нападающий "Ноах" Гор Манвелян. Именно он принес ничью гостям, отличившись в добавленное арбитром время.

"Рыбаки" остаются на последнем месте в квартете (2 очка). 13 октября коллектив будет принимать Латвию. Подопечные Петракова сохраняют второе место (4 балла). В воскресенье национальная сборная проведет домашний поединок против лидера группы – Северной Македонии.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона С Лиги наций 2024/25

Торсхавн. Стадион "Торсволлур"

Фарерские острова – Армения 2:2

Голы: Беньяминсен, 37, Бьярталид, 85 – Селарраян, 44, Манвелян, 90+3