Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гости спасаются на 90+3 минуте. Фарерские острова – Армения 2:2. Обзор матча и видео голов
Несмотря на игровое преимущество, подопечные Петракова чуть не уступили
Зображення - DAZN
Армения создала достаточно возможностей, чтобы заработать полноценные 3 очка в этой встрече. Команда нанесла 20 ударов, но только 6 из них попали в створ. Хозяева в обоих случаях выходили вперед. На 86-й минуте на поле появился нападающий "Ноах" Гор Манвелян. Именно он принес ничью гостям, отличившись в добавленное арбитром время.
"Рыбаки" остаются на последнем месте в квартете (2 очка). 13 октября коллектив будет принимать Латвию. Подопечные Петракова сохраняют второе место (4 балла). В воскресенье национальная сборная проведет домашний поединок против лидера группы – Северной Македонии.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона С Лиги наций 2024/25
Торсхавн. Стадион "Торсволлур"
Голы: Беньяминсен, 37, Бьярталид, 85 – Селарраян, 44, Манвелян, 90+3
Популярное сейчас
- Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча
- Нагорняк: Мудрик отдал ассист в Лиге конференций - вообще замечательно!
- Новак Джокович отреагировал на решение Надаля завершить карьеру
- Тренер Грузии - о сборной Украины: Не обязательно, что если вас постигла неудача в предыдущих матчах, вы проиграете следующий
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine