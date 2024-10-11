Тренер сборной Греции после победы над англичанами: Вся команда и все присутствующие пережили очень тяжелые 24 часа

Вчера греки на "Уэмбли" вырвали сенсационную победу над Англией (1:2). Этот результат для них отошел на второй план, поскольку за день до поединка стало известно о смерти игрока их партнера по сборной Джорджа Балдока. Главный тренер "эллинов" Иван Йованович после игры отметил, что он вместе со всеми игроками и тренерским штабом были шокированы этим известием.

"Вся команда и все присутствующие пережили очень тяжелые 24 часа. Это (смерть Болдока) то, чего не должно было произойти. В такие времена футбол отходит на второй план. Его дух был с нами в раздевалке. Он оставил свой след в команде, и это было видно по тому, как команда играла сегодня", - заявил Иван Йованович.

Добавим, что Джордж Балдок провел 12 поединков за свою сборную. Последний свой матч в составе греков он сыграл 26 марта 2024 года в рамках квалификации плей-офф к Евро-2024, где "эллины" в серии послематчевых пенальти уступили Грузии.