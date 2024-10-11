Пока что дивизион В не уровень ястребов. Австрия – Казахстан 4:0. Обзор матча и видео голов

Команда из Центральной Азии могла уступить еще с большим счетом. Гости заблокировали 11 ударов соперника, а в десяти эпизодах подопечные Рангника пробили мимо ворот. Казахстан только однажды попал в створ. Всего австрийская сборная 29 раз наносила удары по владениям Игоря Шацкого.

Хозяева одерживают первую победу в этом групповом этапе и набирают 4 очка. В следующей встрече коллектив будет принимать Норвегию. У "ястребов" 1 балл и 0 голов. 13 октября они сыграют дома против Словении.

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Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25

Линц. Raiffeisen Arena

Австрия – Казахстан 4:0

Голы: Баумгартнер, 10, Лингарт, 54, Забитцер, 56, Зайдль, 79