Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пока что дивизион В не уровень ястребов. Австрия – Казахстан 4:0. Обзор матча и видео голов
Разгромное поражение на выезде
Зображення - DAZN
Команда из Центральной Азии могла уступить еще с большим счетом. Гости заблокировали 11 ударов соперника, а в десяти эпизодах подопечные Рангника пробили мимо ворот. Казахстан только однажды попал в створ. Всего австрийская сборная 29 раз наносила удары по владениям Игоря Шацкого.
Хозяева одерживают первую победу в этом групповом этапе и набирают 4 очка. В следующей встрече коллектив будет принимать Норвегию. У "ястребов" 1 балл и 0 голов. 13 октября они сыграют дома против Словении.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25
Линц. Raiffeisen Arena
Голы: Баумгартнер, 10, Лингарт, 54, Забитцер, 56, Зайдль, 79
Популярное сейчас
- В Челси все еще верят в Мудрика. Но есть одно "но"
- Нагорняк: Мудрик отдал ассист в Лиге конференций - вообще замечательно!
- Новак Джокович отреагировал на решение Надаля завершить карьеру
- Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек