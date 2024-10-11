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Петраков - после 2:2 с Фарерскими островами: Просто страдает индивидуальное мастерство

Лига наций УЕФА

Комментарий украинского специалиста

Петраков - после 2:2 с Фарерскими островами: Просто страдает индивидуальное мастерство

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков проанализировал ничейный результат в матче против национальной команды Фарерских островов в Лиги наций (2:2).

"Очень тяжелая и нервная игра получилась. Обвинять кого-то из футболистов отдельно я не буду – это футбол. Футбол состоит не из ошибки одного человека, а из цепочки ошибок. Молодой парень, он ошибся. Ему 20 лет, он не играет в составе. Редко вообще играет. Нападающий тоже вышел у нас – Грант. Ему отдали великолепную передачу. Тоже играет в четвертой лиге там где-то.

Поэтому находить крайнего, кого-то обвинять я не буду. Это молодые ребята, они будут прогрессировать. В дальнейшем, думаю, они будут хорошими футболистами. Получилась боевая ничья. Хорошо, что так получилось, в конце мы сравняли счет. Я поблагодарил футболистов за самоотдачу. Просто страдает индивидуальное мастерство – на этом уровне надо забивать мячи. Двигаемся дальше. Готовимся к игре с Северной Македонией", - сказал он на пресс-конференции.

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Армения Фарерские острова Александр Петраков Лига Наций
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Источник:
FFA TV
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bandura (Klagenfurt)
11.10.2024 в 09:41
Де там секта «Свідків Педракова».?не хочете його назад в Збірну?
Ответить
0
0
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Комментарии 1
Bandura (Klagenfurt)
11.10.2024 в 09:41
Де там секта «Свідків Педракова».?не хочете його назад в Збірну?
Ответить
0
0

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