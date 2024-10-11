Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холанд – лучший бомбардир в истории сборной. Норвегия – Словения 3:0. Обзор матча и видео голов
Особенный вечер для Эрлинга
Зображення - DAZN
Главные нападающие хозяев обеспечили уверенную победу. Форвард "Манчестер Сити" отличился дважды, а его коллега из "Атлетико" Александер Серлот оформил гол+пас. "Львы" создали множество моментов (25 ударов, 14 в сьвло). Благодаря усилиям Яна Облака, сделавшего 11 сейвов, гости пропустили трижды, а не на порядок больше.
Норвегия возглавляет квартет 3 (7 очков). 13 октября команда отправится в Австрию. У Словении остается 4 зачетных пункта. В воскресенье сборная будет играть в Алматы против Казахстана.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25
Осло. Ullevaal Stadion
Голы: Холанд, 7, 62, Серлот, 52
Популярное сейчас
- Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча
- В Челси все еще верят в Мудрика. Но есть одно "но"
- Нагорняк: Мудрик отдал ассист в Лиге конференций - вообще замечательно!
- Тренер Грузии - о сборной Украины: Не обязательно, что если вас постигла неудача в предыдущих матчах, вы проиграете следующий
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу