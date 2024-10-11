Холанд – лучший бомбардир в истории сборной. Норвегия – Словения 3:0. Обзор матча и видео голов

Главные нападающие хозяев обеспечили уверенную победу. Форвард "Манчестер Сити" отличился дважды, а его коллега из "Атлетико" Александер Серлот оформил гол+пас. "Львы" создали множество моментов (25 ударов, 14 в сьвло). Благодаря усилиям Яна Облака, сделавшего 11 сейвов, гости пропустили трижды, а не на порядок больше.

Норвегия возглавляет квартет 3 (7 очков). 13 октября команда отправится в Австрию. У Словении остается 4 зачетных пункта. В воскресенье сборная будет играть в Алматы против Казахстана.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25

Осло. Ullevaal Stadion

Норвегия – Словения 3:0

Голы: Холанд, 7, 62, Серлот, 52