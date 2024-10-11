  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Холанд – лучший бомбардир в истории сборной. Норвегия – Словения 3:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд – лучший бомбардир в истории сборной. Норвегия – Словения 3:0. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА
Обновлено

Особенный вечер для Эрлинга

Холанд – лучший бомбардир в истории сборной. Норвегия – Словения 3:0. Обзор матча и видео голов

Зображення - DAZN

Новина українською

Главные нападающие хозяев обеспечили уверенную победу. Форвард "Манчестер Сити" отличился дважды, а его коллега из "Атлетико" Александер Серлот оформил гол+пас. "Львы" создали множество моментов (25 ударов, 14 в сьвло). Благодаря усилиям Яна Облака, сделавшего 11 сейвов, гости пропустили трижды, а не на порядок больше.

Норвегия возглавляет квартет 3 (7 очков). 13 октября команда отправится в Австрию. У Словении остается 4 зачетных пункта. В воскресенье сборная будет играть в Алматы против Казахстана.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25

Осло. Ullevaal Stadion

Норвегия – Словения 3:0

Голы: Холанд, 7, 62, Серлот, 52

По теме
yellow-arrow
Украина – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Вилли Саньоль — творец грузинского чуда. Он ругался с Зиданом, покинул Лигу 1 из-за расизма, а в Тбилиси привез психолога
yellow-arrow
Венгрия - Нидерланды. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
Сборная Норвегии Национальная сборная Словении
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости