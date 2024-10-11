Рангник о победе над Казахстаном: Наши соперники играли совсем не так, как они играли в предыдущих играх

Вчера сборная Австрии на своем поле разгромила Казахстан со счетом 4:0. Главный тренер хозяев Ральф Рангник после поединка отметил, что его подопечные могли обеспечить комфортный результат еще в первом тайме.

"Ключевым моментом была, конечно, наша игра против мяча. Нашим лучшим плеймейкером сегодня был контрпрессинг, и когда это срабатывало, мы имели голевые моменты. При счете 1:0 была именно такая ситуация - выиграли мяч и забили через семь-восемь секунд. Единственное, что мы могли бы пожелать сегодня - это забить еще один-два мяча. Обычно на перерыв должно быть 3:0, 4:0. Но в целом, с точки зрения энергетики, это была именно такая игра, которую мы хотели. Наши соперники играли совсем не так, как они играли в предыдущих играх. Они пытались разрушать и атаковать нас относительно высоко в центре поля. В этом отношении, это было мужественное выступление Казахстана. Для нас было важно, что мы быстро забили второй и третий мячи во втором тайме. После этого, безусловно, можно было забить еще несколько мячей", - цитирует Рангника Kronen Zeitung.

Добавим, что следующий матч Австрия сыграет 13 октября дома против Норвегии.