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Камбэк от зеленой армии в конце второго тайма. Финляндия – Ирландия 1:2. Обзор матча и видео голов
Гости проявили жажду к победе
Фото - Football Association of Ireland
Суоми открыли счет ближе к середине первого тайма. Подопечным Гатльгримссона понадобилось время, чтобы отыграться. Команда стабильно искала возможности у чужих ворот и все же добилась своего. Лукас Градецки пытался спасти "филинов", но его 8 сейвов оказалось недостаточно. Защитник "Уотфорда" Фести Эбоселе отдал ассист в решающей голевой атаке через 8 минут после появления на поле.
Финляндия все еще не набрала ни одного пункта. В следующей встрече коллектив будет принимать Англию. "Ребята в зеленом" имеют в активе 3 балла. 13 октября они сыграют на выезде против греков.
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Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25
Хельсинки. Helsinki Olympic Stadium
Голы: Похьянпало, 17 – Скейлс, 57, Брейди, 88
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