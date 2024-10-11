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Камбэк от зеленой армии в конце второго тайма. Финляндия – Ирландия 1:2. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА
Обновлено

Гости проявили жажду к победе

Камбэк от зеленой армии в конце второго тайма. Финляндия – Ирландия 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Football Association of Ireland

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Суоми открыли счет ближе к середине первого тайма. Подопечным Гатльгримссона понадобилось время, чтобы отыграться. Команда стабильно искала возможности у чужих ворот и все же добилась своего. Лукас Градецки пытался спасти "филинов", но его 8 сейвов оказалось недостаточно. Защитник "Уотфорда" Фести Эбоселе отдал ассист в решающей голевой атаке через 8 минут после появления на поле.

Финляндия все еще не набрала ни одного пункта. В следующей встрече коллектив будет принимать Англию. "Ребята в зеленом" имеют в активе 3 балла. 13 октября они сыграют на выезде против греков.

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Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25

Хельсинки. Helsinki Olympic Stadium

Финляндия – Ирландия 1:2

Голы: Похьянпало, 17 – Скейлс, 57, Брейди, 88

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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