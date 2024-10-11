Баумгартнер относительно победы над Казахстаном: Мы были чрезвычайно агрессивными в прессинге и контрпрессинге

Вчера Австрия одержала свою первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги наций, разгромив дома Казахстан со счетом 4:0. Кристоф Баумгартнер непосредственно повлиял на результат поединка, поскольку забил первый мяч в ворота соперника. После игры австрийский полузащитник поделился впечатлениями от выступления сборной.

"Я думаю, что мы могли забить еще один или два гола в первом тайме и немного облегчить себе жизнь. Но на протяжении длительных отрезков сегодня энергия была просто великолепной, что мы и стремились сделать. Вы видели за последние несколько дней, что она вернулась, и это решающий фактор. То, что не все было идеально, также связано с полем, оно было не таким простым. Мы действительно принесли много энергии на поле, было много хороших движений, много голевых моментов, завершений, мы были чрезвычайно агрессивными в прессинге и контрпрессинге. Я думаю, что это то, что хочет видеть Австрия, что мы хотим видеть, и тогда мы победим в этих играх", - цитирует Баумгартнера Kronen Zeitung.

Добавим, что после трех туров Австрия занимает второе место, имея в своем активе 4 очка.