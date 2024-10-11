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Тедеско о ничьей с Италией: Надо признать, что красная карточка нам очень помогла

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Надо поблагодарить за это Лоренцо Пеллегрини

Тедеско о ничьей с Италией: Надо признать, что красная карточка нам очень помогла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Италии вчера упустила победу над Бельгией (2:2). "Скуадра Адзурра" большую часть матча играла в меньшинстве, поскольку Лоренцо Пеллегрини совершил грубый подкат в сторону Артура Теате, за что он получил красную карточку. Главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско отметил, что этот эпизод изменил ход игры в пользу его команды.

"Италия начала очень сильно, и любой команде нелегко реагировать после такого раннего пропуска. Они продемонстрировали уверенность, еще большую после этого гола, а мы изо всех сил пытались войти в игру после неудачного старта. Мы действовали по плану, когда владели мячом, но страдали, когда не владели им. Это была наша проблема, а их блестящие передачи через все поле, как в случае со вторым голом, было трудно защитить. Надо признать, что красная карточка нам очень помогла. Мы уже изменили тактику еще до удаления, прессингуя выше, и именно это привело к тому, что мы были агрессивными и отыгрались", - заявил после матча Доменико Тедеско.

Добавим, что следующий поединок Бельгия проведет 14 октября дома против Франции.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Гресь
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