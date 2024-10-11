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Венгрия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Венгрия - Нидерланды: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Венгрия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото: пресслужби Угорщини

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Венгрия на своем поле будет стремиться одержать первую победу в текущем розыгрыше Лиги Наций, Нидерланды же постараются не отпустить в отрыв Германию.

3-й тур Лиги Наций УЕФА
Пятница, 11 октября
Венгрия, Будапешт, "Пушкаш Арена"
Арбитр: Лукас Фандрих (Швейцария)

Венгрия 21:45 Нидерланды

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