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Венгрия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Венгрия - Нидерланды: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото: пресслужби Угорщини
Венгрия на своем поле будет стремиться одержать первую победу в текущем розыгрыше Лиги Наций, Нидерланды же постараются не отпустить в отрыв Германию.
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3-й тур Лиги Наций УЕФА
Пятница, 11 октября
Венгрия, Будапешт, "Пушкаш Арена"
Арбитр: Лукас Фандрих (Швейцария)
Венгрия 21:45 Нидерланды
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Трансляція матчу Угорщина - НідерландиСмотреть трансляцию
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