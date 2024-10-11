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Чехия – Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Чехия – Албания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол

Чехия – Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

fotbal.cz

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В прошлом месяце Албания на этой же арене победила Украину. Несколькими днями позже "сине-желтые" также в Праге, но на другом стадионе, уступили чехам. Теперь обидчики подопечных Реброва сойдутся в очной встрече параллельно поединку Украина -- Грузия.

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Лига наций, третий тур

Дивизион B, группа 1

11 октября, 21:45. "Epet Arena" (Прага)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Трансляція матчу Чехія – Албанія
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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