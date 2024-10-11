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Чехия – Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Чехия – Албания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
fotbal.cz
В прошлом месяце Албания на этой же арене победила Украину. Несколькими днями позже "сине-желтые" также в Праге, но на другом стадионе, уступили чехам. Теперь обидчики подопечных Реброва сойдутся в очной встрече параллельно поединку Украина -- Грузия.
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Лига наций, третий тур
Дивизион B, группа 1
11 октября, 21:45. "Epet Arena" (Прага)
Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Трансляція матчу Чехія – АлбаніяСмотреть трансляцию
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