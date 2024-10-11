Что перенесет Хвича Кварацхелия из Наполи в сборную Грузии? Новый стиль игры или проблемы?

Хвича Кварацхелия подходит к матчу против сборной Украины в довольно странном состоянии. Лидером Серии А и официально ее лучшим игроком в сентябре. Но при опасности вскоре сесть на скамью запасных "Наполи". Со сложностью адаптироваться в клубе к футболу, в который отлично играет в сборной. Воодушевленным благодаря рождению первого ребенка, но раздраженным из-за проблемных переговоров по новому контракту в неаполитанском клубе. Еще и немного травмированным. Каким он предстанет в матче против нашей сборной?

Лучший, но не в стартовом составе?

Он признает, что его жизнь полностью изменилась после рождения ребенка летом, что появилось огромное ощущение ответственности, что он смотрит на мир иначе, что стал счастливее, более мотивированным, более трудолюбивым. Разумеется, все это гораздо сильнее, чем какие-то контракты. Но буря разговоров о новом договоре с "Наполи" несомненно мешает. Она всегда в заголовках СМИ, которые в Неаполе особо въедливы, разговорчивы и скандальны. Тем более, что агент и отец Хвичи поддерживают огонь, постоянно выступая с заявлениями.

Он ныне зарабатывает лишь 1.5 миллиона евро за сезон по его первому контракту. "Наполи" не спешил предлагать новый, затем предложил 5-6 миллионов, но сообщают, что игрок хочет восемь. А летом его агент и отец вообще прямо заявляли, что желают увести Хвичу из клуба, поскольку команда не пробилась в Лигу Чемпионов. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис даже обвинил "Пари Сен-Жермен" в переговорах с игроком за спиной "Наполи". Боялись, что устроит демарш как Виктор Осимхен и откажется даже тренироваться с командой.

В итоге он такого не сделал. Возможно, увидев пример Осимхена, который все лето сидел без клуба и даже без предложений и в итоге был вынужден уйти в аренду в "Галатасарай". Возможно, повлиял приход Антонио Конте, свидетельствующий о серьезных амбициях клуба и еще больше - о желании навести порядок. Конте и вправду сразу же начал часто разговаривать с игроком, убеждать его, наложил вето на его уход. И сумел убедить. Даже вызвать заявления Хвичи о счастье играть за "Наполи", об ощущении дома в Неаполе. До следующего скандала.

Он забил трижды и отдал два ассиста в семи турах Серии А этого сезона. Был претендентом на звание лучшего игрока месяца в Серии А и в августе, и в сентябре, и в сентябре получил эту награду, вручаемую с 2019-го года, в четвертый раз в карьере (никто не получал чаще). С официальным заявлением лиги: "Кварацхелия - символ "Наполи" и всей нашей лиги, экстраординарный игрок, способный решить матч своей качественной игрой, положительная фигура для молодежи, символ стараний и настроя, нужных для достижения амбициозных результатов".

При этом его статус в команде и даже в ее стартовом составе не совсем прочен. Безоговорочно лучшим игроком лидера Серии А с начала сезона является Ромелу Лукаку. Причем он и забивает, и ассистирует из глубины, и строит игру. Конте также восхищается Скоттом МакТоминеем. Вингеры Маттео Политано и Давид Нерес играют успешно. Второй за всего 63 минуты на поле в лиге успел забить и трижды ассистировать, и в прессе и на форумах совершенно не исключают, что достоин выбить Хвичу из "старта".

Три гола и два ассиста грузина состоялись в матчах против команд, которые на данный момент не входят даже в Топ-12 Серии А. А вот в гостях против "Ювентуса" он разочаровал и был заменен. Как и в последнем матче против "Комо".

Его сейчас сильно бьют, жестко фолят против него. Что вызывает бурную реакцию в Неаполе, требования к Судейскому комитету принять меры, защищать таких игроков, ведь на них покупают билеты. Такое говорил и Конте. После матча против "Комо" в сети появились фото с избитыми ногами Хвичи. Разозлили и шуточные слова главного тренера следующего соперника "Наполи" "Эмполи" Роберто Д"Аверсы: "Я поручил нашему грузинскому игроку Сабе Гогличидзе на тренировках сборной часто бить Квару, чтобы мы в итоге не сыграли против него".

В клубе как в сборной

Хвиче тяжеловато приспособиться к стилю Конте. Еще со времен Маурицио Сарри "Наполи" всегда лидировал в лиге по владению мячом, почти всегда - по ударам по воротам. Даже в предыдущем провальном сезоне, который завершил десятым по очкам, был первым и по владению, и по ударам. Ныне он по владению лишь 11-ый, по ударам - девятый. Играет на контратаках, на быстрых вертикальных прорывах. Поворот стиля на 180 градусов. И никого не удивляет, что для такого техничного, вычурного игрока такой поворот особо неприятен.

Конте усиленно пытается сохранить на поле вингеров. Начал с тактической схемы 3-4-3, хотя любит играть с тремя центральными защитниками и тремя опорниками. В последних матчах перешел уже на классическую 4-3-3. Но как раз после этого перехода Хвича в четырех матчах лиги и Кубка без ассистов и с одним голом. Причем забил его с подключения без мяча в штрафную, практически на добивании. Конте требует от него такие, вообще требует больше пробивать по воротам из центра, а не с фланга.

В предыдущем сезоне в Серии А он был первым по проходам на дриблинге. Ныне даже не в Топ-14 в этом. А дриблинг же - его хлеб. То есть сейчас он играет не в свой футбол.

"Кальяри" и "Болонье" он вообще забил в прорывах из центра поля в контратаках, против первого ассистировал после прессинга и перехвата, против последней - классным черпачком в штрафную издали по центру. Не совсем его зона комфорта. В грузинских СМИ даже считают, что он несколько "заблудился" в построениях "Наполи", что ему "подрезали крылья".

С другой стороны, примерно так он играет за сборную Грузии. Ее тактическая схема - 3-5-2, владение мячом ей абсолютно не нужно, и его проценты часто очень низки. При этом она играет быстро, вертикально, с множеством опасных контратак. А Хвича на позиции одного из двух форвардов обладает свободой действий. В сентябре против Чехии он заработал пенальти в правой части штрафной площадки, также отдал ассист со своей половины поля в прорыв, в контратаку. Также бил по воротам из самого центра штрафной в контратаке.

В конце концов, его кумиры - Криштиану Роналду и Гути - также начинали как классические фланговые игроки, а затем переместились в центр. Причем именно игрой последнего Хвича особо восхищается. А последний в итоге стал "десяткой", центральным атакующим полузащитником. Кварацхелия также способен.

Вполне возможно, после периода адаптации к футболу Конте он заиграет отлично и будет так же влиять на футбол "Наполи", как влияет на футбол своей сборной. Тем более, что за сборную его оборонительные ТТД выше, причем существенно, чем в клубе. И в последние месяцы, и вообще в карьере. Нужно просто перенести их на клуб. Он не приезжает в сборную как Примадонна, а работает там тяжелее, чем в клубе, бегает, выкладывается, приносит себя в жертву, чем еще больше укрепляет командную игру.

Складывается впечатление, что сборную Грузии тренирует Конте. Стиль Вилли Саньоля не слишком отличается. Так почему бы Кварацхелии не преуспеть у обоих?

Его последние личные показатели в сборной как раз не впечатляют. В последнем матче, в гостях против Албании, он лишь однажды пробил по воротам - издали. В восьми матчах за нее в 2024-ом году на его счету два гола и два ассиста. Причем ведь один из голов - с пенальти. Но его тяжелая работа за сборную несомненна, его оттягивание на себя соперников позволяет другим игрокам, другим линиям чувствовать себя свободнее и раскрываться.

И ведь главное - результаты сборной. А они великолепны - выход на первый Евро в истории, сенсационный выход там в 1/8 финала с победой над Португалией, начало розыгрыша Лиги Наций с побед над Чехией и Албанией. Значит, всё и все работают как следует.

Сборная Грузии переживает лучшие времена в своей истории и на седьмом небе от счастья. Огромную радость выражает и Кварацхелия, говоря о мечте вывести сборную на Чемпионат Мира. С таким энтузиазмом, с порядком в обороне, с четким игровым стилем, с суперзвездой как Хвича, который умеет и выиграть матч одним волшебным моментом, и тяжело работать, она - фаворит сегодня против сборной Украины. Но не помешают ли сегодня суперзвезде травма и тактические нюансы, а также мысли о клубных проблемах?

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