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Наставник сборной Англии: Мы большую часть времени уступали Греции. Наш эксперимент не удался

Лига наций УЕФА

Провал "трёх львов"

Наставник сборной Англии: Мы большую часть времени уступали Греции. Наш эксперимент не удался

Getty Images/Global Images Ukraine

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли проанализировал поражение от Греции (1:2) в матче третьего тура Лиги наций.

"Сегодня мы большую часть времени уступали сопернику, и это разочаровывает. Важно, чтобы мы отреагировали на неудачу.

Мы попробовали что-то новое и попытались перегрузить полузащиту. Мы отрабатывали это в течение 20 минут вчера, экспериментировали... и разочаровались, что это не получилось. Нереалистично ожидать слишком многого, нам придется попробовать еще раз. Все голы были забиты из-за ошибок, что разочаровывает.

Новая схема - это, без сомнений, вариант на будущее. Когда у вас есть кто-то уровня Кейна - ее использование исключается, когда он доступен. Но в будущем вам нужно иметь смелость и способность пробовать что-то новое", - сказал он в интервью ITV.

13 октября Англия на выезде сыграет против Финляндии.

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Англия Греция Лига Наций Ли Карсли
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Источник:
ITV
Опубликовал: Александр Бураков
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