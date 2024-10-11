Наставник сборной Англии: Мы большую часть времени уступали Греции. Наш эксперимент не удался

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли проанализировал поражение от Греции (1:2) в матче третьего тура Лиги наций.

"Сегодня мы большую часть времени уступали сопернику, и это разочаровывает. Важно, чтобы мы отреагировали на неудачу.

Мы попробовали что-то новое и попытались перегрузить полузащиту. Мы отрабатывали это в течение 20 минут вчера, экспериментировали... и разочаровались, что это не получилось. Нереалистично ожидать слишком многого, нам придется попробовать еще раз. Все голы были забиты из-за ошибок, что разочаровывает.

Новая схема - это, без сомнений, вариант на будущее. Когда у вас есть кто-то уровня Кейна - ее использование исключается, когда он доступен. Но в будущем вам нужно иметь смелость и способность пробовать что-то новое", - сказал он в интервью ITV.