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Дешам - после разгрома Израиля: давно Франция не забивали четыре гола

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Вернули уверенность

Дешам - после разгрома Израиля: давно Франция не забивали четыре гола

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу нал Израилем (4:1) в матче Лиги наций.

"Позитивный результат. Давно мы не забивали четыре гола. Израиль воспользовался единственным шансом и забил. В перерыве я посетовал на технические ошибки. Но мы были серьезны и старательны. Это тот матч, в котором соперник может все выиграть, а мы - все потерять.

Слабый ли Израиль? Когда ты выигрываешь, твои соперники оказываются слабыми, когда проигрываешь - ты ничтожество. Никогда нельзя умалять заслуг в случае победы. Я не собираюсь говорить, что Израиль обладает тем же мастерством, что и Бельгия, но это не отменяет нашей победы.

Игроки не привыкли к пустому стадиону, хотя я говорил им, что это не должно влиять на их концентрацию и самоотдачу. Но в коллективе много энтузиазма и концентрации", - цитирует специалиста L'Equipe.

14 октября подопечные Дешама сыграют на выезде с Бельгией.

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Франция Израиль Дидье Дешам Лига Наций
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Бураков
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