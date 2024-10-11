Словакия - Швеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В пятницу, 11 октября, в Братиславе состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Словакии и Швеции. Обе команды набрали максимум очков в предыдущих двух матчах, поэтому в этот вечер они будут вести борьбу за первую строчку в Группе 1 в дивизионе C. Начало матча в 21:45.

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Лига наций, 3-й тур

Дивизион С, Группа 1

11.10.2024. Национальный стадион, Братислава

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Словакия - Швеция. 21:45

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