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Словакия - Швеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Словакия - Швеция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
Фото: Viasat Sweden
В пятницу, 11 октября, в Братиславе состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Словакии и Швеции. Обе команды набрали максимум очков в предыдущих двух матчах, поэтому в этот вечер они будут вести борьбу за первую строчку в Группе 1 в дивизионе C. Начало матча в 21:45.
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Лига наций, 3-й тур
Дивизион С, Группа 1
11.10.2024. Национальный стадион, Братислава
Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
Словакия - Швеция. 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5
Трансляція матчу Словаччина - ШвеціяСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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