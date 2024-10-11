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Словакия - Швеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Словакия - Швеция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол

Словакия - Швеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Viasat Sweden

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В пятницу, 11 октября, в Братиславе состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Словакии и Швеции. Обе команды набрали максимум очков в предыдущих двух матчах, поэтому в этот вечер они будут вести борьбу за первую строчку в Группе 1 в дивизионе C. Начало матча в 21:45.

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Лига наций, 3-й тур

Дивизион С, Группа 1

11.10.2024. Национальный стадион, Братислава

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Словакия - Швеция. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Швеция Словакия смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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