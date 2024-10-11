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Турция - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Турция - Черногория: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
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Сборная Турции подходит к этому поединку как очевидный фаворит, благодаря своей уверенной игре в последних матчах, более успешной истории личных встреч и значительно более мощному подбору исполнителей. Однако удастся ли им оправдать этот статус?
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Лига наций. Дивизион В. Группа 4
11.10.2024. Самсун. Samsun 19 Mayis Stadiu
Главный арбитр: Даниэле Гиффи
Прямая трансляция: Megogo Футбол 6
Трансляція матчу Турція - ЧорногоріяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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