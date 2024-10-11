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Турция - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Турция - Черногория: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол

Турция - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Турции подходит к этому поединку как очевидный фаворит, благодаря своей уверенной игре в последних матчах, более успешной истории личных встреч и значительно более мощному подбору исполнителей. Однако удастся ли им оправдать этот статус?

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Лига наций. Дивизион В. Группа 4
11.10.2024. Самсун. Samsun 19 Mayis Stadiu

Главный арбитр: Даниэле Гиффи

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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