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Босния и Герцеговина – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Босния и Герцеговина – Германия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Старт немцев в Лиге наций в сентябре можно назвать неплохим. Начали они с уничтожения Венгрии (5:0), где Мусиала оформил 1+3, а его коллега-треквартиста Виртц 1+1. Но матч с Нидерландами (2:2) все же подсветил некоторые недостатки в игре команды Нагельсманна, особенно в плане обороны в переходных фазах. Впрочем, боснийцам все равно будет трудно этим воспользоваться. На контригру рассчитывать не приходится - контрпресс Бундестим станет серьезным препятствием. Минорный шанс заключается в отсутствии достойного оппонента Джеко у немцев на втором этаже. Но без поддержки эти атаки боснийцев будут быстро захлебываться.
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Лига наций, третий тур
Дивизион А, группа 3
11 октября, 21:45. "Билино Поле" (Зеница)
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
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