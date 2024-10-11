  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Босния и Герцеговина – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Босния и Герцеговина – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Босния и Герцеговина – Германия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол

Босния и Герцеговина – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Старт немцев в Лиге наций в сентябре можно назвать неплохим. Начали они с уничтожения Венгрии (5:0), где Мусиала оформил 1+3, а его коллега-треквартиста Виртц 1+1. Но матч с Нидерландами (2:2) все же подсветил некоторые недостатки в игре команды Нагельсманна, особенно в плане обороны в переходных фазах. Впрочем, боснийцам все равно будет трудно этим воспользоваться. На контригру рассчитывать не приходится - контрпресс Бундестим станет серьезным препятствием. Минорный шанс заключается в отсутствии достойного оппонента Джеко у немцев на втором этаже. Но без поддержки эти атаки боснийцев будут быстро захлебываться.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига наций, третий тур

Favbet
8.50
5.90
1.33
Узнать больше

Дивизион А, группа 3

11 октября, 21:45. "Билино Поле" (Зеница)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Німеччина
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Тренер сборной Турции: Мы должны осознавать, что Черногория является хорошей командой и имеет талантливых игроков
yellow-arrow
Сольбаккен о победе над Словенией: Это была хорошо выполненная игра всех, кто был на поле
yellow-arrow
Исландия - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Германия Босния и Герцеговина смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости