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Исландия - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Исландия - Уэльс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Нас ожидает интересный футбол. Обе сборные имеют шанс стать лидером группы, если Турция допустит промах в матче с Черногорией. Уэльс в нынешней Лиге наций еще ни разу не проигрывал. А вот Исландия уступила Турции и, конечно, готова реабилитироваться перед своими болельщиками.
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Лига наций. Лига В, 4-я группа, 3-й тур
11 октября, Рейкьявик, стадион "Лаугардалсвёллур"
Арбитр - Антони Бандич (Босния и Герцеговина)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 7
Трансляція матчу Ісландія - ВельсСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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