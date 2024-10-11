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Исландия - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Исландия - Уэльс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол

Исландия - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нас ожидает интересный футбол. Обе сборные имеют шанс стать лидером группы, если Турция допустит промах в матче с Черногорией. Уэльс в нынешней Лиге наций еще ни разу не проигрывал. А вот Исландия уступила Турции и, конечно, готова реабилитироваться перед своими болельщиками.

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Лига наций. Лига В, 4-я группа, 3-й тур
11 октября, Рейкьявик, стадион "Лаугардалсвёллур"
Арбитр - Антони Бандич (Босния и Герцеговина)

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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