Сольбаккен о победе над Словенией: Это была хорошо выполненная игра всех, кто был на поле

Вчера Норвегия на домашнем поле оказалась сильнее Словении (3:0). Главный тренер скандинавской сборной Столе Сольбаккен после поединка отметил, что его подопечные могли реализовать больше возможностей в этой встрече.

"Сейчас мы провели великолепный матч. Против команды, которая почти не создает моментов, мы создали, возможно, двойное количество. Эрлинг (Холанд) мог бы забить еще пару голов. Мы хорошо действовали в атаке, особенно на левом фланге. Мы защищались по схеме 4-4-2, но атаковали по однобокой схеме 3-3-4. Мы усложнили им задачу, поставив двух игроков в пространство позади форвардов. Тогда защитник был вынужден немного отходить назад, и Нуса получил хорошие условия для работы. Это была хорошо выполненная игра всех, кто был на поле", - заявил Сольбаккен.

Добавим, что следующий матч Норвегия проведет 13 октября на выезде против Австрии.