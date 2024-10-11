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Сольбаккен о победе над Словенией: Это была хорошо выполненная игра всех, кто был на поле
Скандинавы добыли важные три очка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Норвегия на домашнем поле оказалась сильнее Словении (3:0). Главный тренер скандинавской сборной Столе Сольбаккен после поединка отметил, что его подопечные могли реализовать больше возможностей в этой встрече.
"Сейчас мы провели великолепный матч. Против команды, которая почти не создает моментов, мы создали, возможно, двойное количество. Эрлинг (Холанд) мог бы забить еще пару голов. Мы хорошо действовали в атаке, особенно на левом фланге. Мы защищались по схеме 4-4-2, но атаковали по однобокой схеме 3-3-4. Мы усложнили им задачу, поставив двух игроков в пространство позади форвардов. Тогда защитник был вынужден немного отходить назад, и Нуса получил хорошие условия для работы. Это была хорошо выполненная игра всех, кто был на поле", - заявил Сольбаккен.
Добавим, что следующий матч Норвегия проведет 13 октября на выезде против Австрии.
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