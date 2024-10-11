Тренер сборной Турции: Мы должны осознавать, что Черногория является хорошей командой и имеет талантливых игроков

Продолжаются матчи третьего тура Лиги наций. В одном из этих поединков Турция встретится с Черногорией. Главный тренер "лунных звезд" Винченцо Монтелла перед игрой отметил, что не стоит недооценивать своего соперника.

"В каждом матче нам нужны разные футболисты с разными характеристиками, поскольку это поединки с разными стратегиями. Я считаю, что баланс очень важен в современном футболе, в обеих частях игры. Мы также должны осознавать, что Черногория - действительно хорошая команда и имеет талантливых игроков. Возможно, результаты в первых двух матчах были не такими, как они хотели, но в первом матче они пропустили два гола со стандартов. Хотя у них было много моментов, они проиграли матч. Во втором матче против Уэльса они показали нам всем, что они команда, которая создала много моментов после того, как пропустила в начале матча. Они показали, что являются опасным оппонентом. И только потому, что они не смогли их завершить, они столкнулись с таким результатом. Конечно, это опасный соперник. Мы также безгранично уважаем нашего соперника. Поэтому хотим подготовиться как можно лучше и получить тот результат, который хотим", - заявил Винченцо Монтелла.

Добавим, что матч Турция - Черногория состоится 11 октября в 21:45 в турецком Самсуне.