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Спаллетти - про 2:2 против Бельгии: Красная карточка выходит за рамки тактики и планирования
Пришлось играть вдесятером
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил ничейный результат в матче третьего тура Лиги наций с Бельгией (2:2).
На 24-й минуте встречи при счёте 2:0 в свою пользу "Скуадра адзурра" осталась в меньшинстве после удаления Лоренцо Пеллегрини.
"Порой происходят инциденты, которые меняют ход игры, затем вы сразу же пропускаете гол, и исход поединка решает не футбол, а вещи, выходящие за рамки тактики и планирования. У нас была возможность доминировать и во втором тайме.
Меня больше расстроило то, как мы несколько раз теряли мяч, но, к сожалению, у Бельгии есть эти топ-игроки, которые хороши на флангах. Это заставляет соперника удваивать опеку. Мы вообще не допускали много моментов с игры, но страдали на стандартах, и нам немного не повезло.
Мы увидели, что команда играет в хороший футбол, проявляет характер, хорошо контролирует поле и делает все то, что мы видели в двух предыдущих встречах.
Нам нужно было подтверждение того, что и здесь мы способны взять свою судьбу в свои руки, и мы это сделали", - сказал Спаллетти в интервью RAI Sport.
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