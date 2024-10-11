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Рональд Куман перед игрой с венграми: Я не понимаю, почему их последние результаты не были настолько впечатляющими
Тренер отвергает недооценку соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня сборная Нидерландов на выезде будет встречаться с Венгрией. Хотя "мадьяры" не являются фаворитами этого матча, однако главный тренер "оранжевых" Рональд Куман уверяет, что им будет противостоять сильная команда.
"Я не понимаю, почему их последние результаты не были настолько впечатляющими. Впрочем, мы не должны думать, что мы так просто победим. Я вижу, что планка на тренировках поднимается. Существует большая конкуренция за места [в сборной]. У нас было достаточно много травм в защите и полузащите, что дает шанс другим игрокам", - цитирует Кумана beIN Sports.
Добавим, что матч Венгрия - Нидерланды состоится 11 октября в 21:45 на стадионе "Пушкаш-Арена".
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