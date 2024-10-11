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Холанд прокомментировал своей рекорд по голам за сборную Норвегии

Лига наций УЕФА

И это в 24 года

Холанд прокомментировал своей рекорд по голам за сборную Норвегии

Terje Pedersen/NTB via REUTERS

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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд установил в четверг очередной рекорд, забив два гола в матче Лиги наций со Словенией (3:0) и став лучшим бомбардиром сборной своей страны за всю историю. На его счету теперь 34 забитых мяча.

"Конечно, это большое и историческое достижение. Я счастлив, и это фантастический рекорд... У меня впереди еще много лет, и я наслаждаюсь.

Это был хорошо проведенный матч. Прошло много времени с тех пор, как я чувствовал столько энергии на поле", — сказал Холанд.

После трёх туров Норвегия лидирует в турнирной таблице группы 3 Лиги B, имея в активе 7 очков. 13 октября "Свёрла" сыграет на выезде с Австрией.

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Словения Норвегия рекорд Эрлинг Холанд
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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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