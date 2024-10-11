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Букайо Сака из-за травмы может пропустить матч с Финляндией

Лига наций УЕФА

Ли Карсли может потерять очередного важного игрока

Букайо Сака из-за травмы может пропустить матч с Финляндией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Букайо Сака получил травму правой ноги во время поражения сборной Англии от Греции со счетом 2:1 на "Уэмбли" в четверг.
Игрок "Арсенала" был заменен на 51-й минуте на вингера "Челси" Нони Мадуэке. По информации BBC, 23-летний англичанин может пропустить поединок против Финляндии.

"Он проходит обследование. Очевидно, что перед первым голом он почувствовал какой-то дискомфорт в ноге", - сказал Ли Карсли о состоянии здоровья Букайо Сака.

Добавим, что матч Финляндия - Англия состоится 13 октября в 19:00 на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

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Англия Букайо Сака
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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