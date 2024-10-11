Букайо Сака из-за травмы может пропустить матч с Финляндией

Букайо Сака получил травму правой ноги во время поражения сборной Англии от Греции со счетом 2:1 на "Уэмбли" в четверг.

Игрок "Арсенала" был заменен на 51-й минуте на вингера "Челси" Нони Мадуэке. По информации BBC, 23-летний англичанин может пропустить поединок против Финляндии.

"Он проходит обследование. Очевидно, что перед первым голом он почувствовал какой-то дискомфорт в ноге", - сказал Ли Карсли о состоянии здоровья Букайо Сака.

Добавим, что матч Финляндия - Англия состоится 13 октября в 19:00 на Олимпийском стадионе в Хельсинки.