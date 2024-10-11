Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джон Стоунз: Надо отдать должное Греции, они сильно прессинговали нас и усложняли игру
Три льва плохо провели этот матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Англия стала автором сенсационного результата, уступив дома Греции со счетом 1:2. Защитник "трех львов" Джон Стоунз после игры отметил, что это было очень неприятное поражение для его команды.
"Чрезвычайно разочарован, расстроен, зол, я не думал, что все так обернется. Мы были недостаточно хороши сегодня, и даже в случае ничьей нам бы повезло. Это трудно передать словами. Я очень сильно давил на себя, чтобы выйти на поле и отдать все. Что-то не хватало нам всем, и это закончилось поражением, которого мы не хотели на родной земле. Надо отдать должное Греции, они сильно прессинговали нас и усложняли игру, и в целом мы не соответствовали тому уровню, который мы установили, и мы должны оглянуться на эту игру и одержать победу на выходных. В конце мы продолжали стараться и забили гол, но этого было недостаточно", - цитирует Стоунза BBC.
Добавим, что после трех туров сборная Англии занимает второе место в дивизионе В группе 2, имея в своем активе 6 очков.
Популярное сейчас
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Безнадежная Англия, рекордсмен Холанд и завершение карьеры легендарного Надаля. Главные новости за 10 октября
- Известный вратарь отказал Юлиану Нагельсманну. Он не захотел приехать на сбор национальной команды на матчи Лиги наций
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine