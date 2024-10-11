Джон Стоунз: Надо отдать должное Греции, они сильно прессинговали нас и усложняли игру

Вчера Англия стала автором сенсационного результата, уступив дома Греции со счетом 1:2. Защитник "трех львов" Джон Стоунз после игры отметил, что это было очень неприятное поражение для его команды.

"Чрезвычайно разочарован, расстроен, зол, я не думал, что все так обернется. Мы были недостаточно хороши сегодня, и даже в случае ничьей нам бы повезло. Это трудно передать словами. Я очень сильно давил на себя, чтобы выйти на поле и отдать все. Что-то не хватало нам всем, и это закончилось поражением, которого мы не хотели на родной земле. Надо отдать должное Греции, они сильно прессинговали нас и усложняли игру, и в целом мы не соответствовали тому уровню, который мы установили, и мы должны оглянуться на эту игру и одержать победу на выходных. В конце мы продолжали стараться и забили гол, но этого было недостаточно", - цитирует Стоунза BBC.

Добавим, что после трех туров сборная Англии занимает второе место в дивизионе В группе 2, имея в своем активе 6 очков.