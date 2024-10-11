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Эстония - Азербайджан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Эстония - Азербайджан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол

Эстония - Азербайджан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: jalgpall.ee/Автор - Liisi Troska

Новина українською

Сборные Эстонии и Азербайджана начали сезон Лиги Наций с двух поражений в двух матчах. В очном противостоянии двух аутсайдеров группы в пятницу, 11 октября, станет известно, кто сможет набрать первые очки. Национальная сборная Азербайджана попытается одержать свою первую официальную победу под руководством именитого Фернанду Сантуша.

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Лига наций, 3-й тур

Дивизион С, Группа 1

11.10.2024. Ле Кок Арена, Талинн

Главный арбитр: Роберт Харви (Ирландия)

Эстонии - Азербайджан. 19:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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