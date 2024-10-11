Эстония - Азербайджан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Сборные Эстонии и Азербайджана начали сезон Лиги Наций с двух поражений в двух матчах. В очном противостоянии двух аутсайдеров группы в пятницу, 11 октября, станет известно, кто сможет набрать первые очки. Национальная сборная Азербайджана попытается одержать свою первую официальную победу под руководством именитого Фернанду Сантуша.

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Лига наций, 3-й тур

Дивизион С, Группа 1

11.10.2024. Ле Кок Арена, Талинн

Главный арбитр: Роберт Харви (Ирландия)

Эстонии - Азербайджан. 19:00

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