Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эстония - Азербайджан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Эстония - Азербайджан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
Фото: jalgpall.ee/Автор - Liisi Troska
Сборные Эстонии и Азербайджана начали сезон Лиги Наций с двух поражений в двух матчах. В очном противостоянии двух аутсайдеров группы в пятницу, 11 октября, станет известно, кто сможет набрать первые очки. Национальная сборная Азербайджана попытается одержать свою первую официальную победу под руководством именитого Фернанду Сантуша.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига наций, 3-й тур
Дивизион С, Группа 1
11.10.2024. Ле Кок Арена, Талинн
Главный арбитр: Роберт Харви (Ирландия)
Эстонии - Азербайджан. 19:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2
Популярное сейчас
- "Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Безнадежная Англия, рекордсмен Холанд и завершение карьеры легендарного Надаля. Главные новости за 10 октября
- Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек