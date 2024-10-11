Бен Дэвис перед матчем с исландцами: Все, что мы можем сделать - это попытаться играть в захватывающий футбол

Сегодня в третьем туре Лиги наций встретятся между собой Исландия и Уэльс. На предматчевой пресс-конференции капитан "драконов" Бен Дэвис отметил, что его команда готова добыть необходимый результат с тяжелым соперником.

"Есть волнение и немного дополнительного давления, чтобы повторить результат [из прошлого лагеря]. Все, что мы можем сделать - это попытаться играть в захватывающий футбол, который мы умеем, и пытаться выигрывать игры. У нас есть план, и мы должны его придерживаться. Мы стараемся доминировать на мяче и создавать как можно больше моментов. Мы стараемся сделать игру захватывающей, и я думаю, что мы показали это в первых нескольких играх", - заявил Бен Дэвис.

Добавим, что матч Исландия - Уэльс состоится 11 октября в 21:45 в Рейкьявике.