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Бен Дэвис перед матчем с исландцами: Все, что мы можем сделать - это попытаться играть в захватывающий футбол
Защитник настроен добыть очередные три очка в группе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в третьем туре Лиги наций встретятся между собой Исландия и Уэльс. На предматчевой пресс-конференции капитан "драконов" Бен Дэвис отметил, что его команда готова добыть необходимый результат с тяжелым соперником.
"Есть волнение и немного дополнительного давления, чтобы повторить результат [из прошлого лагеря]. Все, что мы можем сделать - это попытаться играть в захватывающий футбол, который мы умеем, и пытаться выигрывать игры. У нас есть план, и мы должны его придерживаться. Мы стараемся доминировать на мяче и создавать как можно больше моментов. Мы стараемся сделать игру захватывающей, и я думаю, что мы показали это в первых нескольких играх", - заявил Бен Дэвис.
Добавим, что матч Исландия - Уэльс состоится 11 октября в 21:45 в Рейкьявике.
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