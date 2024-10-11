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Нагельсманн перед матчем с боснийцами: Для новых игроков или тех, кто играл не так давно, это шанс получить игровое время
Бундестим столкнулся с серьезными проблемами в этот период
Getty Images/Global Images Ukraine
В третьем туре Лиги наций Босния и Герцеговина встретится с Германией. "Бундестим" будет играть не самым сильным составом, поскольку многие игроки вынуждены пропускать октябрьские матчи из-за травм. На предматчевой пресс-конференции главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн к такой ситуации отнесся по-философски.
"Можно смотреть на это с обеих сторон. Можно жаловаться, а можно - я считаю, что это хорошая возможность для основной команды на Евро перенести ту атмосферу, которая была там, и то, как мы играли, в новую команду. Для новых игроков или тех, кто играл не так давно, это шанс получить игровое время", - цитирует Нагельсманна France 24.
Добавим, что поединок Босния и Герцеговина - Германия состоится 11 октября в 21:45 на стадионе "Билино Поле" в Зенице.
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