Нагельсманн перед матчем с боснийцами: Для новых игроков или тех, кто играл не так давно, это шанс получить игровое время

В третьем туре Лиги наций Босния и Герцеговина встретится с Германией. "Бундестим" будет играть не самым сильным составом, поскольку многие игроки вынуждены пропускать октябрьские матчи из-за травм. На предматчевой пресс-конференции главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн к такой ситуации отнесся по-философски.

"Можно смотреть на это с обеих сторон. Можно жаловаться, а можно - я считаю, что это хорошая возможность для основной команды на Евро перенести ту атмосферу, которая была там, и то, как мы играли, в новую команду. Для новых игроков или тех, кто играл не так давно, это шанс получить игровое время", - цитирует Нагельсманна France 24.

Добавим, что поединок Босния и Герцеговина - Германия состоится 11 октября в 21:45 на стадионе "Билино Поле" в Зенице.