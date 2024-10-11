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Холанд после матча со Словенией поделился новостью
Нападающий ждёт пополнения в семье
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд после матча со сборной Словении выложил фото в соцсеть X. На нём Холанд показал беременность жены, положив мяч под футболку.
Подписью стал смайлик малыша и значок "Скоро".
???????????? pic.twitter.com/vD3jBv4mw3— Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 10, 2024
В матче против сборной Словении, Холанд оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии. Он забил 34 мяча. Рекорд держался 92 года.
В этом сезоне Эрлинг Холанд сыграл в 10 матчах во всех турнирах за "Манчестер Сити". Он забил 10 голов в АПЛ и возглавляет таблицу бомбардиров лиги.
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