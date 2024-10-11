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Силвиньо перед игрой с чехами: Ни один тренер не готовит игру на ничью, и мы приехали сюда, чтобы получить максимум
Обеим сборным важно добыть очки в этом противостоянии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Праге в рамках третьего тура Лиги наций встретятся обидчики сборной Украины - Чехия и Албания. Обе команды пока отстают от грузин и победа в этом поединке позволит по крайней мере не отстать от "крестоносцев" в турнирной таблице. На предматчевой пресс-конференции главный тренер албанцев Силвиньо подчеркнул, что в Праге его подопечных ждет серьезный вызов.
"Это важный матч против очень сильной, физически подготовленной команды с очень быстрыми контратаками. Там есть несколько очень качественных игроков, которые играют в очень сильных чемпионатах, таких как Соучек и Цоуфал. Ни один тренер не готовит игру на ничью, и мы приехали сюда, чтобы получить максимум", - заявил Силвиньо.
Добавим, что матч Чехия - Албания состоится 11 октября в 21:45 на стадионе "Эпет Арена".
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