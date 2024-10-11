Испания — Дания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Испания — действующий победитель Лиги наций и чемпионата Европы, но у нее больше половины состава травмированы. Симон, Карвахаль, Родри, Ольмо, Гави, Нико, Ле Норман в лазарете.

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В сентябре "Красная фурия" оступилась в Белграде (0:0), но уже в Швейцарии победила 4:1 даже отбегав в меньшинстве 70 минут. У этой команды много не только качества, но и характера.

Дания, в свою очередь, провела Евро очень слабо, зато в сентябре дважды всухую обыграла Швейцарию и Сербию, запрыгнув на первое место в квартете.

У Испании не будет более удобного способа вернуть привычное лидерство, чем обыграть прямого конкурента на собственном поле.

Удастся ли это неосновному составу Луиса де ла Фуэнте — узнаем в субботу , 12 октября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 21:45 по Киеву.

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