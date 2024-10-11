Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испания — Дания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Обескровленный гранд против амбициозного середняка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press
Испания — действующий победитель Лиги наций и чемпионата Европы, но у нее больше половины состава травмированы. Симон, Карвахаль, Родри, Ольмо, Гави, Нико, Ле Норман в лазарете.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
В сентябре "Красная фурия" оступилась в Белграде (0:0), но уже в Швейцарии победила 4:1 даже отбегав в меньшинстве 70 минут. У этой команды много не только качества, но и характера.
Дания, в свою очередь, провела Евро очень слабо, зато в сентябре дважды всухую обыграла Швейцарию и Сербию, запрыгнув на первое место в квартете.
У Испании не будет более удобного способа вернуть привычное лидерство, чем обыграть прямого конкурента на собственном поле.
Удастся ли это неосновному составу Луиса де ла Фуэнте — узнаем в субботу, 12 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 21:45 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- "Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения
- Ребров определился с заявкой на матч против Грузии в Лиге наций
- Известный вратарь отказал Юлиану Нагельсманну. Он не захотел приехать на сбор национальной команды на матчи Лиги наций
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса