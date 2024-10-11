  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Испания — Дания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испания — Дания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Обескровленный гранд против амбициозного середняка

Испания — Дания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press

UA-Футбол
Новина українською

Испания — действующий победитель Лиги наций и чемпионата Европы, но у нее больше половины состава травмированы. Симон, Карвахаль, Родри, Ольмо, Гави, Нико, Ле Норман в лазарете.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

В сентябре "Красная фурия" оступилась в Белграде (0:0), но уже в Швейцарии победила 4:1 даже отбегав в меньшинстве 70 минут. У этой команды много не только качества, но и характера.

Дания, в свою очередь, провела Евро очень слабо, зато в сентябре дважды всухую обыграла Швейцарию и Сербию, запрыгнув на первое место в квартете.

У Испании не будет более удобного способа вернуть привычное лидерство, чем обыграть прямого конкурента на собственном поле.

Favbet
1,45
4,60
7,50
Узнать больше

Удастся ли это неосновному составу Луиса де ла Фуэнте — узнаем в субботу, 12 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 21:45 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Ліги націй Іспанія - Данія
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Вирт: По высказываниям украинских сборников в СМИ - с настроем сегодня проблем не будет
yellow-arrow
Испания — Дания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 12.10.2024
yellow-arrow
Силвиньо перед игрой с чехами: Ни один тренер не готовит игру на ничью, и мы приехали сюда, чтобы получить максимум
Национальная сборная Испании Национальная сборная Дании Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости