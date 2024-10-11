Ли Карсли - о возможности остаться наставником сборной Англии: Моя задача была понятна с самого начала

Ли Карсли, который сейчас исполняет обязанности главного тренера национальной сборной Англии, рассказал о своем будущем в команде.

"Моя задача была понятна с самого начала - я прохожу три сбора и все. Осталось три игры, а потом, надеюсь, я вернусь в молодежную команду. Это почти никак не повлияет на ситуацию.

В этом плане ничего не изменилось. Моя задача - провести три сбора, а затем передать дела".