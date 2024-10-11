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"У этой команды есть желание повторить подвиг 2019 года", - Фернандеш о сборной Португалии

Лига наций УЕФА

Полузащитник сборной Португалии поделился ожиданиями от Лиги Наций

"У этой команды есть желание повторить подвиг 2019 года", - Фернандеш о сборной Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш назвал сборную Португалии сильной, вне зависимости от выигранных трофеев

Мы еще не вышли в "Финал Четырех", но я думаю, что все наши команды были сильны, независимо от того, что они выиграли. Если мы посмотрим на нашу историю, у нас были великие имена и игроки, которые всегда представляли национальную сборную на турнире были самого высокого уровня, - сказал Фернандеш.

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Также по словам полузащитника, нынешняя сборная Португалии хочет выиграть Лигу Наций, как это было в 2019 году.

Бывают моменты, когда мы побеждаем, а иногда мы терпим неудачу, и у этой команды есть желание повторить подвиг 2019 года, наша цель всегда – побеждать, а теперь – обыграть Польшу. Знаем, что конечная цель будет достигнута только в том случае, если мы выиграем каждую игру, - сказал Фернандеш.

Португалия стала первым победителем "Лиги Наций". В финальном матче они обыграли сборную Нидерландов со счётом 1:0. Единственный гол забил Гонсалу Гедеш.

В данный момент Португалия победила Хорватию и Шотландию. Сборная лидирует в группе 1 Лиги А. Следующий матч – со сборной Польши на выезде.

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Источник:
Ojojo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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