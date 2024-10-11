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Лига наций. Сборная Эстонии обыграла Азербайджан

Лига наций УЕФА
Обновлено

Группа С1

Лига наций. Сборная Эстонии обыграла Азербайджан

affa.az

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

11 октября состоялся матч между сборными Эстонии и Азербайджана в рамках третьего тура Лиги наций в группе С1.

Национальная команда Эстонии открыла счет на 32-й минуте поединка, но на дополнительных минутах первого тайма соперники отыграли один мяч - забили пенальти. Однако это не помешало эстонцам на последних секундах 45-минутки забить гол и вырваться вперед.

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После перерыва сборной Эстонии удалось реализовать еще один свой момент. Финальный свисток - 3:1.

Лига наций. Группа С1
Эстония - Азербайджан - 3:1
Голы: Яковлев 32', Синявский 45+2, Шейн 71' - Байрамов 45+1 (П)

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