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Матч сборной Украины был приостановлен. Известна причина
Дело в освещении стадиона
Getty Images/Global Images Ukraine
На одной части стадиона в Познани отключилось освещение. Момент попал в трансляцию.
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Судья приостановил матч Украина – Грузия. Команды готовились уйти с поля.
Но на стадионе всё восстановилось и матч продолжили.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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