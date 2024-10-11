  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Матч сборной Украины был приостановлен. Известна причина
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч сборной Украины был приостановлен. Известна причина

Лига наций УЕФА
Обновлено

Дело в освещении стадиона

Матч сборной Украины был приостановлен. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На одной части стадиона в Познани отключилось освещение. Момент попал в трансляцию.

Фотогалерея

Матч сборной Украины был приостановлен. Известна причина - фото 1Матч сборной Украины был приостановлен. Известна причина - фото 2

Судья приостановил матч Украина – Грузия. Команды готовились уйти с поля.

Но на стадионе всё восстановилось и матч продолжили.

Читайте такжеУкраина – Грузия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги наций
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Мудрик - лучший игрок матча против Грузии по версии SofaScore и WhoScored
yellow-arrow
Лига наций. Украина - Грузия 1:0. Злой рок покинул Реброва?
yellow-arrow
В матче с Грузией в сборной Украины сыграли три дебютанта
Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости