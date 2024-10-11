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Линекер - об игре сборной Англии в матче против Греции: Они просто не вышли на поле

Лига наций УЕФА

Футбольный эксперт раскритиковал сборную Англию

Линекер - об игре сборной Англии в матче против Греции: Они просто не вышли на поле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер высказался об игре сборной Англии против Греции в рамках Лиги наций.

"Они просто не вышли на поле. Я надеялся, что Гордон будет бороться. Сака был намного ниже того уровня, который он обычно показывает. Я надеялся, что Коул Палмер будет играть лучше. Фодена вообще не было видно на поле.

Лучшим игроком матча стал Беллингем. Он хорошо себя проявил, занимал отличные позиции на поле и забил хороший гол", - сказал Линекер.

Напомним, что сборная Англии 13 октября сыграет против Финляндии в рамках четвертого тура Лиги наций.

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Англия Греция Гари Линекер
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Источник:
The Boot Room
Опубликовал: Екатерина Власова
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