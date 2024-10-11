Линекер - об игре сборной Англии в матче против Греции: Они просто не вышли на поле

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер высказался об игре сборной Англии против Греции в рамках Лиги наций.

"Они просто не вышли на поле. Я надеялся, что Гордон будет бороться. Сака был намного ниже того уровня, который он обычно показывает. Я надеялся, что Коул Палмер будет играть лучше. Фодена вообще не было видно на поле.

Лучшим игроком матча стал Беллингем. Он хорошо себя проявил, занимал отличные позиции на поле и забил хороший гол", - сказал Линекер.