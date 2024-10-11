Лига наций. Турция - Черногория 1:0. Вратарь гостей выдал матч своей жизни, но даже этого было мало

Перед стартовым свистком матч между Турцией и Черногорией выглядел классическим противостоянием, где есть очевидный фаворит и очевидный аутсайдер. Стоит только посмотреть на форму команд и их последние результаты, чтобы понять, почему эксперты и букмекеры отдавали такое существенное преимущество хозяевам. К сожалению, опасения относительно отсутствия интриги оправдались.

Турция, после успешного результата на нынешнем Евро (выход в четвертьфинал), в своем первом групповом матче Лиги Наций сыграла вничью "0:0" с Уэльсом на выезде, а затем одержала уверенную победу над Исландией со счетом "3:1". Черногория же начала турнир значительно хуже. В своем первом матче они потерпели поражение от Исландии (0:2), а затем дома уступила Уэльсу со счетом "1:2". Перед третьей игрой Турция, с четырьмя очками в активе, находилась на первом месте, опережая Уэльс по разнице мячей. Исландия, с тремя зачетными баллами, занимала 3-ю строчку, а Черногория, не имея очков, находилась на последнем месте.

С первых мгновений игры турки начали оправдывать статус фаворита - уже на второй минуте Чалханоглу нанес первый удар в матче, но этот выстрел пришелся на центр ворот, поэтому Игор Никич не позволил интриге умереть уже на старте матча.

В целом первый тайм не был зрелищным от слова совсем. Причиной этому стал низкий блок в исполнении черногорских футболистов, которые стабильно оказались за линией мяча всей командой.

Поэтому, учитывая такой закрытый стиль гостей, турецким футболистам не оставалось ничего другого как использовать верховые подачи с флангов. Первые плоды эта тактика дала уже на десятой минуте, когда Йылмаз выиграл силовую борьбу в штрафной площадке и головой нанес удар под перекладину. Голкипер Черногории снова был на высоте, отразив этот выстрел.

Уже через две минуты турки провели абсолютно идентичную атаку, но теперь ее завершал Оркун Кокджу. Идентичной к прошлой эта атака была и по ее результату - сейв Никича.

Однако, стоит отметить, что самый опасный момент первого тайма пришел к туркам благодаря розыгрышу стандарта. После подачи с углового Мерих Демирал мощно пробил головой из очень выгодной позиции, но мяч прошел выше ворот. Если бы защитник попал, то даже вратарь черногорцев, поймавший кураж, ничем бы уже не помешал.

Арда Гюлер был особенно активным в первом тайме. Он много брал на себя и даже несколько раз наносил удары по воротам, но его действия (как и других его партнеров по атаке) так и не привели к голу, несмотря на бешеное преимущество хозяев. "13-3" - это статистика ударов за первый тайм. Многословно, правда?

Второй тайм Турция начала еще активнее. Вероятно, Монтелла намекнул своим подопечным, что время идет, а победа в матче с главным аутсайдером группы так и не приближается. Турки своего тренера услышали и закрыли соперника еще глубже - в начале второй половины гости даже не пробовали находить свои контратаки, откровенно отбиваясь от этого нашествия. Если в первом тайме хотя бы три или четыре черногорских футболиста пробовали выбегать вперед, то во втором исчезла даже эта скромная тенденция.

Повышенный турками темп быстро начал давать результаты - на 56-й минуте Кокджу нашел пространство в штрафной, получил там мяч и нанес классный удар в нижний угол, однако его выстрел на себя приняла штанга. Как турки не смогли затолкать мяч в ворота на добивании - настоящая загадка.

Однако на 70 минуте удача черногорцев была исчерпана окончательно. После классной позиционной атаки Ирфан Кахведжи вышел на перспективную ударную позицию и снова попал в стойку, но на этот раз хозяева были более расторопны на добивании - Кенан Йилдис с метра расстрелял пустые ворота.

Турецкие футболисты выдохнули морально и хотели успокоить игру, однако перспектива третьего подряд поражения не очень радовала черногорцев. Они отодвинули игру от своих ворот и благодаря длинным передачам пробовали закрепиться на чужой половине поля.

После этого, само собой, у ворот гостей начали появляться свободные зоны. Этими зонами турки пользовались идеально, но мяч упорно не шел в ворота Никича во второй раз. Только за последние 15 минут матча Турция имела три стопроцентных момента. Сначала Чалханоглу не смог переиграть вратаря с выгодной позиции, а затем, в этой же атаке, мяч пролетел в считанных сантиметрах от правой стойки.

Ну а на 88 минуте Зеки Челик вообще не реализовал выход один на один. Вратарь гостей беспрекословно выдал идеальный матч, но вытянуть этот поединок в одиночку у него не получилось. Черногория так и не смогла создать что-то, что было бы хотя бы отдаленно похоже на голевой момент. Турция полностью контролировала ситуацию на протяжении всего матча и только проблемы с реализацией помешали хозяевам устроить разгром.

Поэтому в матче команд, которые находятся на совершенно разном уровне, все сложилось абсолютно закономерно. Так же закономерно все и в турнирной таблице - Турция, набрав уже семь очков, возглавляет квартет, оторвавшись от Уэльса, который неожиданно потерял преимущество в два мяча, сыграв вничью с Исландией "2:2". Ну а Черногория остается на последнем месте. Шансов остаться в дивизионе B у этого коллектива остается все меньше и меньше.

Лига Наций. Третий тур. Группа В4

Турция - Черногория 1:0

Голы: Кахведжи (69)

Сборная Турции: Чакир - Мюлдор (Челик, 62), Демирал, Бардакчи, Кадиоглу - Чалханоглу, Конджу - Акгюн (Кахведжи, 62), Гюлер, Актюркоглу (Йылдыз, 69) - Йылмаз (Озгюр, 46).

Сборная Черногории: Никич - Вукчевич, Шипчич, Вуячич, Марушич - Йовович (Брнович, 76), Куч (Янкович, 61), Бакич (Вукотич, 90+1), Цамай (Осмаич, 61) - Крстович, Йоветич (Мугоша, 76).