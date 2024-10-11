Лига наций. Венгрия – Нидерланды 1:1. Капитан подвел оранжевых

Перед матчем фаворитом букмекеры и специалисты по праву считали Нидерланды, имеющие лучший подбор исполнителей. Однако венгры в последнее время неуступчивы, особенно дома, что и доказал сегодняшний матч.

Неожиданно в старте Нидерландов вышел центрбек Де Врей, а не Де Лигт, а слева в защите сыграл номинальный центрбек "Тоттенхэма" Ван де Вен.

Гости на правах фаворитов матча с первых минут взяли матч под свой контроль, однако до опасных моментов дело не доходило. Еще в начале матча за грубый подкат Варга получил предупреждение. После 15-минутного доминирования оранжевых огрызнулись и венгры. После двух подряд угловых хозяев возник первый по-настоящему опасный момент: Шаллай из пределов штрафной попал в правую стойку, от которой мяч полетел за пределы поля. В дальнейшем игра проходила в центре поля без особых обострений.

На 32 минуте неожиданно открыли счет венгры: заброс с левого фланга Надя без особого сопротивления со стороны защитников соперников замкнул Шаллай. Нидерланды продолжали тотально контролировать мяч, однако никаких дивидендов это не принесло.

В первом тайме произошла редкая ситуация, когда игрок Венгрии не разыграл удар от ворот, а просто побежал с мячом. Как следствие – свободный удар для гостей с метров семи. Однако реализовать такой подарок Нидерланды не сумели

Ближе к завершению первого тайма с близкого расстояния пробивал Коди Гакпо, однако с его ударом справился Дибус. Больше опасных моментов в первом тайме зрители не увидели.

На второй тайм Нидерланды вышли еще более заряженными переломить ход встречи. Они доминировали во владении мячом, однако опасные моменты создавали с большим трудом. Гости заработали несколько угловых, однако воплотить ни один из них в забитые голы не удалось. Попробовали Нидерланды также дальние удары, однако они были либо неточные, либо не становились проблемой для Дибуса.

На 76 минуте Рональд Куман произвел тройную замену: вместо Де Врея, Тимбера и Зиркзе вышли Мален, Тил и Бробби. Буквально сразу с интервалом в 3 минуте две желтые карточки получил капитан оранжевых Ван Дейк. И что парадоксально, именно в меньшинстве гости отыгрались. На 83 минуте после подачи со штрафного от Гакпо ударом головой отличился новоиспеченный после удаления Ван Дейка капитан Нидерландов - Дюмфрис.

Заключительные минуты уже прошли под аккомпанемент атак хозяев поля, которые в большинстве пытались одержать победу. На последней минуте добавленного времени опасный штрафной заработал Собослай. Он же принялся и пробивать этот удар, однако выстрел капитана пришелся гораздо выше ворот. На этом раздался финальный свисток. При полном территориальном и игровом преимуществе Нидерланды не сумели взять 3 очка в Будапеште и отпускают в отрыв Германию, победившую на выезде Боснию и Герцеговину.

Лига Наций. Третий тур. Группа А3

Венгрия - Нидерланды 1:1

Голы: Шаллай (32) - Дамфрис (83)

Удаление: Ван Дейк (второе предупреждение), 79.

Сборная Венгрии: Дибус - Фиоло, Орбан, Дардай (Ботка, 46) - Болла (Герра, 89), Никитчер, Шафер, Надь - Собослаи, Шаллаи (Чобот, 65) - Варга (Надь А, 78).

Сборная Нидерландов: Вербрюгген - ван де Вен, Ван Дейк, Де Врей (Мален, 76), Дамфрис - Тимбер (Тилдь, 76), Рейндерс, Гравенберх - Гакпо (Хато, 90), Зиркзее (Бробби, 76), Симонс (Де Лигт, 81).