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Лига Наций. Венгрия и Нидерланды не выявили сильнейшего

Лига наций УЕФА

Группа А3

Лига Наций. Венгрия и Нидерланды не выявили сильнейшего

Getty Images/Global Images Ukraine

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В третьем туре Лиги Наций в группе А3 состоялся матч между сборными Венгрии и Нидерландов.

На 32 минуте первого тайма сборная Венгрии открыла счёт в матче. Отметился нападающий «Галатасарая» Роланд Шаллай. Команды ушли на перерыв.

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Во втором тайме сборная Нидерландов осталась в меньшинстве - две жёлтых карточки за 3 минуты получил капитан команды Вирджил Ван Дейк. Это не помешало сборной Нидерландов забить. Гол забил Дамфрис после передачи Гакпо.

Лига Наций. Третий тур. Группа А3

Венгрия - Нидерланды 1:1

Голы: Шаллай (32) - Дамфрис (83)

Сборная Венгрии: Дибус - Фиоло, Орбан, Дардай (Ботка, 46) - Болла (Герра, 89), Никитчер, Шафер, Надь - Собослаи, Шаллаи (Чобот, 65) - Варга (Надь А, 78).

Сборная Нидерландов: Вербрюгген - ван де Вен, Ван Дейк, Де Врей (Мален, 76), Дамфрис - Тимбер (Тилдь, 76), Рейндерс, Гравенберх - Гакпо (Хато, 90), Зиркзее (Бробби, 76), Симонс (Де Лигт, 81).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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