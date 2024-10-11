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Лига Наций. Венгрия и Нидерланды не выявили сильнейшего
Группа А3
Getty Images/Global Images Ukraine
В третьем туре Лиги Наций в группе А3 состоялся матч между сборными Венгрии и Нидерландов.
На 32 минуте первого тайма сборная Венгрии открыла счёт в матче. Отметился нападающий «Галатасарая» Роланд Шаллай. Команды ушли на перерыв.
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Во втором тайме сборная Нидерландов осталась в меньшинстве - две жёлтых карточки за 3 минуты получил капитан команды Вирджил Ван Дейк. Это не помешало сборной Нидерландов забить. Гол забил Дамфрис после передачи Гакпо.
Лига Наций. Третий тур. Группа А3
Венгрия - Нидерланды 1:1
Голы: Шаллай (32) - Дамфрис (83)
Сборная Венгрии: Дибус - Фиоло, Орбан, Дардай (Ботка, 46) - Болла (Герра, 89), Никитчер, Шафер, Надь - Собослаи, Шаллаи (Чобот, 65) - Варга (Надь А, 78).
Сборная Нидерландов: Вербрюгген - ван де Вен, Ван Дейк, Де Врей (Мален, 76), Дамфрис - Тимбер (Тилдь, 76), Рейндерс, Гравенберх - Гакпо (Хато, 90), Зиркзее (Бробби, 76), Симонс (Де Лигт, 81).
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