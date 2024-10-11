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Лига наций. Чехия – Албания 2:0. Дубль Хоры приносит вторую победу подряд чехам

Лига наций УЕФА

Быстрый гол испортил все планы гостям

Лига наций. Чехия – Албания 2:0. Дубль Хоры приносит вторую победу подряд чехам

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций, третий тур

Дивизион B, группа 1

"Epet Arena" (Прага)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Чехия – Албания 2:0

Голы: Хоры 3, 63

Чехия: Коварж – Витик, Голеш, Боржил – Цоуфал, Соучек, Черв (Крал 90+2), Провод (Лингр 88) – Черны (Гложек 69), Хоры (Кухта 87), Шульц (Чванчара 90+2)

Албания: Стракоша – Хюсай, Кумбулла, Исмаили, Митай – Лачи (Сефери 79), Рамадани – Аслани – Асани (Ходжа 65), Даку (Туки 65), Байрами (Мучи 87)

Предупреждения: Гложек 83 – Даку 44, Силвинью 45 (тренер, вне поля)

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