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Лига наций. Чехия – Албания 2:0. Дубль Хоры приносит вторую победу подряд чехам
Быстрый гол испортил все планы гостям
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций, третий тур
Дивизион B, группа 1
"Epet Arena" (Прага)
Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)
Чехия – Албания 2:0
Голы: Хоры 3, 63
Чехия: Коварж – Витик, Голеш, Боржил – Цоуфал, Соучек, Черв (Крал 90+2), Провод (Лингр 88) – Черны (Гложек 69), Хоры (Кухта 87), Шульц (Чванчара 90+2)
Албания: Стракоша – Хюсай, Кумбулла, Исмаили, Митай – Лачи (Сефери 79), Рамадани – Аслани – Асани (Ходжа 65), Даку (Туки 65), Байрами (Мучи 87)
Предупреждения: Гложек 83 – Даку 44, Силвинью 45 (тренер, вне поля)
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