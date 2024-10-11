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Мудрик - лучший игрок матча против Грузии по версии SofaScore и WhoScored
Оценки за матч
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня, 11 октября, сборная Украины сыграла против Грузии в рамках третьего раунда Лиги наций в группе В1.
Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Михаил Мудрик. Он получил 8.2 от обоих статистических порталов.
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Михаил отыграл 86 минут, забил один гол, отдал 72% точных передач, преуспел в восьми удачных обводках из десяти и сделал 48 касаний к мячу.
Самую низкую оценку в нашей сборной по версии Sofascore получил Артем Довбик (6.3), а WhoScored поставил по 6.0 двум игрокам - Роману Яремчуку и Александру Зубкову.
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