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Мудрик - лучший игрок матча против Грузии по версии SofaScore и WhoScored

Лига наций УЕФА
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Мудрик - лучший игрок матча против Грузии по версии SofaScore и WhoScored

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 октября, сборная Украины сыграла против Грузии в рамках третьего раунда Лиги наций в группе В1.

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Михаил Мудрик. Он получил 8.2 от обоих статистических порталов.

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Михаил отыграл 86 минут, забил один гол, отдал 72% точных передач, преуспел в восьми удачных обводках из десяти и сделал 48 касаний к мячу.

Самую низкую оценку в нашей сборной по версии Sofascore получил Артем Довбик (6.3), а WhoScored поставил по 6.0 двум игрокам - Роману Яремчуку и Александру Зубкову.

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Украина Грузия Лига Наций WhoScored SofaScore
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жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 00:31
Третий воспитанник харьковкого футбола! Первая столица кормит украинский футбол!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 00:31
Третий воспитанник харьковкого футбола! Первая столица кормит украинский футбол!
Ответить
0
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