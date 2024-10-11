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Лига наций. Уэльс оформляет ничейную перестрелку с Исландией, а Швеция – со Словакией
Вечер Лиги наций
Getty Images
В Дивизионе B состоялся матч третьего тура между Исландией и Уэльсом. Гости первыми открыли счет, быстро его удвоили, но во втором тайме полностью растеряли свое преимущество.
Турция – первая в 4-й группе дивизиона (7 очков). Уэльс второй с 5 пунктами, Исландия третья с 4 очками, а Черногория еще ничего не набрала (0).
Лига наций, Дивизион B
Исландия – Уэльс 2:2
Голы: Томассон (69), Уорд (72, с пенальти) – Джонсон (11), Уилсон (29)
В параллельном поединке, но уже в Лиге C, Словакия у себя дома принимала Швецию. Будто беря пример с валлийцев, хозяева тоже быстро забили два мяча на экваторе первого тайма, однако в этом случае гости не откладывали все на второй тайм и начали сокращать отрыв еще до перерыва. На экваторе второй 45-минутки Стрелец установил счет 2:2 на табло, дубль в его активе.
Швеция первая (7 очков), у Словакии такое же количество баллов, но хуже разница забитых и пропущенных. Эстония третья (3 балла), Азербайджан – без очков.
Лига наций, Дивизион С
Словакия – Швеция 2:2
Голы: Стрелец (44, 72) – Аяри (25), Сема (32)
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