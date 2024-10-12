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Ребров: Калюжный? Нечего тут говорить, он был одним из лучших на поле

Лига наций УЕФА
Обновлено

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Ребров: Калюжный? Нечего тут говорить, он был одним из лучших на поле

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал в эфире Megogo минимальную победу над Грузией в матче 3-го тура Лиги наций (1:0).

"Во-первых, было очень тяжелое поле. Ребята все сказали, что это худшее поле, которое они видели. Мы понимаем, почему так, были дожди. Футболисты показали характер, добыли важные три очка".

"Где-то две-три недели назад был вопрос, будет эта игра в Познани или нет. Сейчас поле было в другом состоянии, не таким, как тогда. Стадион очень хороший, но сейчас такие погодные условия".

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"Калюжный? Нечего тут говорить, он был одним из лучших на поле. Он отбирал мячи, много работал на команду. Не только он, все игроки, которых мы вызвали, которые вышли на поле. Они действительно бились как в последний раз".

"Желание было всегда, но надо было показывать характер. Его показали сегодня. Очень важно, что мы первыми забили мяч, и дальше играли больше на контратаках".

"Всегда, когда мы находимся под прессингом, надо искать нападающего. Не могу сказать, что Довбику некому было сбрасывать мяч. Иногда просто наши опорные не успевали. Не могу комментировать это. Все игроки отдали все силы. Мы проанализируем матч".

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Сергей Ребров Украина Лига Наций
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
12.10.2024 в 00:56
Поле було дійсно жахливе
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Комментарии 1
avatar
alex 66 (Кременчук)
12.10.2024 в 00:56
Поле було дійсно жахливе
Ответить
0
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