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Саньоль: Две трети матча мы были лучшей командой на поле. Должны постоянно держать свой уровень, улучшаться
Судьбу встречи решил один гол
фото из свободных источников
Главный тренер Грузии Вилли Саньоль поделился своими мыслями после матча 3 тура группового этапа Лиги наций против Украины.
"Первые 30 минут с нашей стороны были катастрофой. У нас не было интенсивности, агрессивности. За такие действия с нашей стороны Украина заслуживала повести в счете. В дальнейшем мы исправились, но не было достаточно моментов и шансов отыграться”.
“Для того, чтобы выигрывать матчи, мы должны постоянно держать свой уровень, улучшаться. Этого мы сегодня не сделали. Две трети матча мы были лучшей командой на поле, но так получилось, что сегодня уступили”, – отметил специалист.
В понедельник сборная будет принимать Албанию.
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