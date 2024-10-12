Саньоль: Две трети матча мы были лучшей командой на поле. Должны постоянно держать свой уровень, улучшаться

Главный тренер Грузии Вилли Саньоль поделился своими мыслями после матча 3 тура группового этапа Лиги наций против Украины.

"Первые 30 минут с нашей стороны были катастрофой. У нас не было интенсивности, агрессивности. За такие действия с нашей стороны Украина заслуживала повести в счете. В дальнейшем мы исправились, но не было достаточно моментов и шансов отыграться”.