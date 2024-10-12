Викинги чуть не вырвали победу после 0:2. Исландия – Уэльс 2:2. Обзор матча и видео голов

Исландия неудачно начала домашний поединок и уступала 0:2 в первом тайме. После перерыва на поле появился защитник норвежского "Стремсгодсета" Логи Томассон. В дальнейшем ему понадобилось всего 3 минуты, чтобы оформить гол+пас и вернуть свою команду в борьбу за победу. Но "викинги" так и не смогли дожать соперника, несмотря на существенное количество моментов. Ударам футболистов не хватало точности – в 12-ти из 21 эпизода мяч пролетал мимо ворот.

Хозяева набирают 4 очка в квартете 4. 14 октября сборная будет принимать Турцию. У "драконов" на один балл больше. В следующей встрече коллектив будет играть дома против аутсайдера группы – Черногории.

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Смотрите обзор матча 3-го тура Лиги наций

Рейкьявик. Лаугардальсвёллур

Исландия – Уэльс 2:2

Голы: Томассон, 69, Уорд, 72 (аг) – Джонсон, 11, Уилсон, 29