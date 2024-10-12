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Оранжевым не удалось дожать хозяев. Венгрия – Нидерланды 1:1. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА
Обновлено

Подопечные Росси отстояли домашнюю ничью

Оранжевым не удалось дожать хозяев. Венгрия – Нидерланды 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - ESPN

Новина українською

В первом тайме "волшебные мадьяры" нанесли единственный удар в створ, который оказался результативным. Он повлиял на конечный счет и позволил команде второй раз подряд сыграть вничью в элитном дивизионе. Гости доминировали на футбольном поле (16 ударов, владение 74%), но имели возможность ответить лишь одним голом ближе к окончанию основного времени.

Венгрия набирает два балла. В следующем матче сборная поедет в Боснию и Герцеговину – последнюю сборную в квартете 3. У подопечных Кумана 5 зачетных пунктов. 14 октября "оранжевые" приедут к лидеру группы – Германии.

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Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона А Лиги наций

Будапешт. Пушкаш Арена

Венгрия – Нидерланды 1:1

Голы: Шаллай, 32 – Дюмфрис, 83

Удаление: Ван Дейк, 79 (Нидерланды)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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