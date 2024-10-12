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Зрелищная битва за потенциальное повышение в Дивизион В. Словакия – Швеция 2:2. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА
Обновлено

Хозяева спаслись от поражения, уступая 0:2

Зрелищная битва за потенциальное повышение в Дивизион В. Словакия – Швеция 2:2. Обзор матча и видео голов

Зображення - DAZN

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Скандинавская команда к 32-й минуте оформила уверенное преимущество. "Соколы" успели сократить отставание еще до перерыва, поэтому во втором тайме ситуация уже была не настолько критичной. В итоге Давид Стрелец записывает в актив дубль и не дает сопернику единолично возглавить группу. Также свой вклад внес голкипер Марек Родак (6 сейвов).

Сборные продолжают делить первую строчку в квартете 1, имея по 7 очков. 14 октября "соколы" будут играть в гостях против Азербайджана, а "сине-желтые" поедут в Эстонию.

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Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона С Лиги наций

Братислава. Тегельне поле

Словакия – Швеция 2:2

Голы: Стрелец, 44, 72 – Аяри, 25, Сэма, 32

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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