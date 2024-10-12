Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зрелищная битва за потенциальное повышение в Дивизион В. Словакия – Швеция 2:2. Обзор матча и видео голов
Хозяева спаслись от поражения, уступая 0:2
Зображення - DAZN
Скандинавская команда к 32-й минуте оформила уверенное преимущество. "Соколы" успели сократить отставание еще до перерыва, поэтому во втором тайме ситуация уже была не настолько критичной. В итоге Давид Стрелец записывает в актив дубль и не дает сопернику единолично возглавить группу. Также свой вклад внес голкипер Марек Родак (6 сейвов).
Сборные продолжают делить первую строчку в квартете 1, имея по 7 очков. 14 октября "соколы" будут играть в гостях против Азербайджана, а "сине-желтые" поедут в Эстонию.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона С Лиги наций
Братислава. Тегельне поле
Голы: Стрелец, 44, 72 – Аяри, 25, Сэма, 32
Популярное сейчас
- Украина – Грузия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Чудо-Мудрик. Украина открыла счет в матче с Грузией. ВИДЕО
- Украина – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек